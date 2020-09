Diletta Leotta, l’abitino corto in barca scopre troppo: foto da boom di like

Diletta Leotta sensuale in barca, l’abitino corto mette in risalto più del dovuto: nell’ultimo scatto la conduttrice siciliana è irresistibile

Prima dell’inizio del campionato di Serie A, Diletta Leotta ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax a Como. Non molte ore fa, è apparso sul suo account Instagram un nuovo scatto da capogiro: la conduttrice siciliana indossa un vestitino molto corto che risalta le sue forme giunoniche.

Diletta Leotta in barca

Dopo aver trascorso le sue vacanze estive nella sua città natale, Diletta Leotta ha fatto ritorno nel capoluogo lombardo per dedicarsi ai suoi nuovi impegni di lavoro. In attesa del campionato di Serie A, il cui inizio è previsto il prossimo 20 settembre, la giornalista sportiva ha deciso di trascorrere la sua ultima domenica di sole e total relax a Como. La sua è stata di certo una domenica movimentata. Infatti, sulla sua bacheca di Instagram sono apparsi una serie di post che hanno mandato in visibilio la rete.

La 29 enne catanese ha dapprima condiviso un suo scatto in costume con tanto di tavola per il wakesurf. Naturalmente i suoi ammiratori sono rimasti estasiati davanti alla sua innata bellezza e in pochissimo tempo hanno il post ha fatto il pieno di like. Ma per suoi 7 milioni di follower le sorprese non sono finite qui.

La giornalista sportiva, infatti, ha catturato l’attenzione con un secondo post in cui indossa un vestito che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

L’abito è davvero corto

La conduttrice televisiva e radiofonica riesce inevitabilmente a far parlare di sé. In queste ore, ha tenuto incollati milioni di fan al cellulare con una foto semplice ma in cui trapela tutto il suo fascino.

Nel dettaglio, Diletta Leotta indossa un abitino giallo molto corto che mette in bella mostra le sue forme. Il suo sorriso alla guida del motoscafo conquista tutti: