Costretta a togliersi la maglietta, Diletta Leotta: la foto sporca diventa virale sul web

Diletta Leotta pazzesca ai fornelli, seno strizzato dal bustino succinto: l’ultimo scatto della giornalista sportiva stuzzica la fantasia dei fan

E’ uno dei volti più amati e seguiti non solo della televisione italiana ma anche del web. Diletta Leotta è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di condividere scatti della sua vita quotidiana. La giornalista sportiva, infatti, condivide segreti per la preparazione di ricette gustose ma sembra qualcosa sia andato storto nella preparazione della sua cena: il suo bustino bianco si è sporcato di salsa ma l’attenzione dei follower è catturata dalle sue forme esplosive!

Diletta Leotta sporca di salsa

La conduttrice siciliana ama condividere la sua quotidianità sui social. Diletta Leotta, infatti, oltre a diffondere i suoi segreti di bellezza spesso mostra i suoi fan i gustosi piatti che prepara durante la sua quarantena. Questa volta, la giornalista sportiva ha deciso di preparare una semplice pasta al sugo ma qualcosa sembra sia andato storto.

Il volto di Dazn si è sporcata di salsa, come testimonia lo scatto pubblicato su Instagram:

“Il rosso del sugo è come l’allegria, sta bene con tutto! ”

Tuttavia, l’attenzione degli ammiratori è stata catturata dal suo outfit decisamente bollente.

Seno in bella vista

Non molte ore fa, Diletta Leotta ha condiviso su IG una foto che la ritrae in una versione decisamente bollente: sporca di salsa, i seni schiacciati dal bustino bianco con coppe push-up che lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Come sempre, lo scatto ha collezionato un boom di like e commenti. Non poteva essere altrimenti perché è un concentrato di straordinaria bellezza:

‘Da un lato uno dei patrimoni dell’Italia dall’altro un comune piatto di pasta”

scrive un fan.

Per approfondire, leggi anche:Il lato B esplode nel vestito, Diletta Leotta infiamma la rete con uno scatto sulla spiaggia