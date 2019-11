Diletta Leotta seno sproporzionato, il ritocchino di troppo che ha rovinato l’immagine

Diletta Leotta, seno sproporzionato per la conduttrice siciliana, il ritocchino di troppo che ha rovinato l’immagine

Una dei volti più seguiti e richiesti del momento è, senza alcun dubbio, quello di Diletta Leotta. E’ riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua disarmante bellezza ma anche per il suo immenso talento nelle vesti di conduttrice di molti programmi di successo. La giornalista sportiva è molto attiva sui social dove non manca mai di deliziare i suoi fan con scatti da capogiro ma questa volta qualcosa sembra sia andato storto: la foto è troppo ritoccata?

Diletta Leotta, seno sproporzionato

In occasione della sosta della Serie A, la conduttrice siciliana ha deciso di rilassarsi in una delle mete paradisiache più scelte dai personaggi del mondo dello spettacolo: le Maldive. Ma è ormai ora di di tornare in campo in vista delle gare del week end. Diletta Leotta è molto attiva sui social e, come spesso accade, ha condiviso con i suo follower dei scatti da capogiro. Tra questi vi è uno che ha lasciato il popolo del web senza parole. La giornalista sportiva è in piscina nel resort maldiviano ma qualcosa ha stuzzicato la fantasia dei fan. Per alcuni di essi, la conduttrice sta facendo il bagno in topless, ma il muretto che la copre lascia tutti con il dubbio.

Nelle ultime ore, circola in rete una sua foto che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. Per quale motivo?

I ritocchini di troppo della conduttrice

Da un pò di ore a questa parte, su Instagram circola una foto della conduttrice siciliana mentre è in vacanza. Lo scatto in questione è stato pubblicato dalla pagina Fatti e Rifatti che fa notare alcuni dettagli che hanno l’aria di modifiche non riuscite. Ecco la didascalia:

“Notate qualche rientranza particolare anche voi in questa foto di Diletta Leotta?”