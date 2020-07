Diletta Leotta seduta, i glutei esplodono negli shorts stretti: le curve mozzafiato infiammano gli spalti

Diletta Leotta, pazzesca in tribuna: il suo lato B in primo piano manda in delirio il web

Affascinante, sensuale e sempre sorridente. Diletta Leotta sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi follower.

La conduttrice siciliana ha condiviso su Instagram uno scatto che ha conquistato davvero tutti: gli shorts metto ben in mostra il suo lato B da urlo!

Diletta Leotta: shorts in tribuna

Una delle donne più desiderate del Bel Paese è, senza alcun dubbio, Diletta Leotta. La conduttrice siciliana ha conquistato il cuore degli italiani non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per il suo fascino fuori dal comune. Di recente, è al centro delle voci di gossip per la presunta fine della storia d’amore con il pugile Daniele Scardina. Per il momento, i diretti interessati non hanno né smentito né confermato la notizia. (continua dopo il post).

La giornalista sportiva ama condividere i momenti più importanti della sua vita professionale. Qualche giorno fa, ha mandato in tilt la rete con uno scatto che la ritrae a bordo campo e con un outfit da capogiro! Nelle ultime ore, invece, ha pubblicato una foto che ha catturato l’attenzione dei follower per un dettaglio decisamente bollente.

In campo lascia tutti senza parole

Non c’è nulla da fare Diletta Leotta sa perfettamente come incantare i suoi follower e sembra esserci riuscita anche con il suo ultimo post. La giornalista sportiva è una vera star anche sul web e il suo account IG vanta oltre 6.8 milioni di seguaci che sono sempre pronti ad inondarla di complimenti.

Non molte ore fa, la conduttrice siciliana ha pubblicato una foto che la ritrae seduta in tribuna con in indosso shorts aderenti che mettono ben evidenza le sue forme sinuose.

Come sempre il post ha fatto il pieno di like e commenti.