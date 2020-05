Diletta Leotta, brutto incidente mezza nuda ‘Sangue sulla ferita’: il dettaglio bollente colpisce l’attenzione dei fan

Diletta Leotta incanta i follower su Instagram: l’abito attillato e la scollatura profonda, ma l’incidente al parco allarma tutti

E’ uno dei volti più amati del web e del piccolo schermo. Diletta Leotta ha iniziato la sua carriera come “meteorina” di Sky Meteo, ma il suo fascino e il suo talento non è passato inosservato. Su Instagram vanta oltre sei milioni di follower che non si perdono mai un suo post. Poche ore fa, la giornalista sportiva ha condiviso un emozionante ricordo ma ai fan non è sfuggito un dettaglio decisamente bollente: indossa un abito attillato con una scollatura vertiginosa che lascia poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta, nostalgia canaglia

La conduttrice siciliana è riuscita ad ottenere consensi del pubblico a casa e sul web, non solo per la sua straordinaria bellezza ma soprattutto per il suo talento. Nel 2010 approda su una rete locale siciliana ma la svolta decisiva è arrivata nel 2015 quando è stata chiamata a condurre Sky Serie B su Sky Sport 1. A febbraio scorso, è stata co-conduttrice della 70° edizione del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus.

Su Instagram, ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana e, questa volta,il suo ultimo post è il ricordo di una serata con gli amici. Tuttavia, l’attenzione dei seguaci si è focalizzata sull’abito indossato dal volto di Dazn.

Diletta cade al parco

Poche ore fa la conduttrice ha purtroppo avuto un piccolo incidente: una rovinosa caduta al parco che la ha provocato una sbucciatura alle ginocchia piuttosto evidente. La bella Diletta però, con il suo scatto, ha lasciato che i fan canalizzassero l’attenzione su tutt’altro punto del suo corpo.

In questi giorni però sta facendo parlare di sé per un abito tutt’altro che innocente.

Abito attillato e scollatura profonda

Non ci è voluto tanto perché il suo volto diventasse uno di quelli più apprezzati del piccolo schermo e del web. In queste ore, Diletta Leotta ha condiviso un nuovo scatto che ha lasciato tutti senza parole.

La giornalista sportiva ricorda una bellissima serata tra amici:

“Poi vorrei, tornare a ballare, cantare, fare il bagno vestita, sorridere con le mie amiche di sempre e le mie nipotine… casa.

La sua scollatura profonda non passa inosservata: