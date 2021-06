Diletta Leotta, la scollatura della camicetta cede e mostra troppo: ''Sbottonala tutta'' - FOTO

La giornalista sportiva ha mandato in tilt i social con il suo ultimo scatto. La camicetta non regge il suo abbondante decollète: ”Bombissime”.

Diletta Leotta non smette di far parlare di se. Stavolta la Star di DAZN ha mandato in visibilio i suoi followers con uno scatto ad alto concentrato di sensualità.

Ecco lo scatto della protagonista della prossima stagione di Celebrity Hunted, che ha fatto impazzire gli utenti su Instagram.

Lo scatto social fa boom di Like

Testimonial di Intimissimi, la celebre giornalista sicula, ha sponsorizzato uno dei must-have di questa estate lanciato dal noto brand di lingerie, una deliziosa camicetta di lino per uomo.

Indossata da Diletta Leotta, il capo d’abbigliamento acquisisce tutt’altro sapore. In posa su un divanetto, la fidanzata di Can Yaman mette in mostra le sue forme mozzafiato, dalle sue ”gambe spettacolari” e lunghissime al suo decolletè che abbondante fa ”saltare” i bottoncini della camicetta la quale cede sulla scollatura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Lo scatto ha conquistato in pochissime ore oltre 95mila like, e centinaia di commenti che non fanno che mettere in risalto la bellezza del noto volto del giornalismo sportivo.

Diletta Leotta via da DAZN?

E’ questo il rumors che nelle ultime si sta diffondendo a macchia d’olio sul web. A riferirlo è il noto giornalista Paolo Bargiggia, il quale attraverso il suo portale online, ha rivelato ”la signorina bionda […] che porta click e visualizzazioni, non sia più così sicura di restare a Dazn” con il suo contratto milionario da 400mila euro a stagione.

Pare che, sempre secondo il giornalista, ”il colosso dello streaming sembra voglia darsi una verniciata di fresco”. A tal proposito starebbe per mandar via il Direttore Marco Foroni, sostituito dall’Ex Direttore di Sky Massimo Corcione:

”se due indizi fanno una prova allora eccovi servita la notizia che potrebbe davvero cancellare la super gossipata Diletta da Dazn”

ha continuato Paolo Bargiggia, che ha poi concluso che la Leotta potrebbe venir sostituita da Giorgia Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Sarà vero? Si attendono in merito notizie più certe.