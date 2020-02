Diletta Leotta, lo scatto accattivante provoca la sboccataggine dei fan: “Hai una impugnatura del microfono perfetta”

La bellissima presentatrice tv Diletta Leotta è solita postare sui suoi canali social foto molto sensuali. Questa volta però i fan hanno davvero esagerato.

Diletta Leotta è divenuta ormai un’icona del piccolo schermo. Bellissima e colta oltre ad essere la Star di DAZN, l’abbiamo vista al fianco di Amadeus nei panni di valletta alla 70esima Edizione del Festival di San Remo.

Dopo la sua partecipazione al festival della canzone italiana, la giornalista sportiva è ritornata al centro del gossip a seguito di uno scatto molto singolare che la ritrae seducente come sempre in una posizione molto ‘osè’, che è stata in grado di risvegliare gli istinti primordiali dei suoi follower. Scopriamo di più.

Diletta Leotta la posizione piccante, incendia i social

Poche ore fa la conduttrice radiofonica di Radio 105, ha infiammato i social con uno scatto molto diverso dal solito.

Sempre stupenda, Diletta Leotta si mostra fasciata di un abitino cortissimo, che mette in mostra le sue gambe nude, oltre al suo lato b, ben incorniciato dal suo essere seduta sullo sgabello.

Alle forme sinuose e mozzafiato si unisce la sensualità della posizione ottemperata dalla Stella di DAZN che ha attirato a se molti commenti, anche dalle sfumature al quanto volgari (l’articolo continua dopo la foto).

La bella giornalista sportiva si mostra seduta come accennato su di uno sgabello, mentre alla bocca avvicina il suo enorme microfono saldamente impugnato tra le mani.

La foto su Instagram scatena la sboccataggine

Fan in visibilio, per l’ultimo scatto social pubblicato poche ore fa da Diletta Leotta, il quale ha ottenuto oltre 300mila like e migliaia di commenti.

La foto seppur apparentemente innocente ha scombussolato i livelli di testosterone negli utenti, i quali hanno subito associato il microfono ad altri ‘strumenti’ di forma ‘fallica’.

Numerosi i commenti, ecco cosa si legge:

“L’impugnatura è perfetta”

e ancora:

“Impugnatura Professionale”

Ecco la foto che ha scatenato i fan sui social: