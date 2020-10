Diletta Leotta scollatissima: la foto con l’uccello diventa virale

Diletta Leotta parla con un uccello: l’insolito dialogo tra la conduttrice siciliana e il volatile scatena i commenti dei follower

La splendida Diletta Leotta torna a far parlare di sé per uno scatto ‘insolito‘. Mentre è impegnata sul set di un noto brand automobilistico si trova a parlare con un uccello. Lo scatto in questione scatena commenti esilaranti sul web.

Diletta Leotta parla con l’uccello

Negli ultimi anni, Diletta Leotta è riuscita ad affermarsi sul piccolo schermo grazie al suo talento e alla sua disarmante bellezza. Sul web è una vera star e il suo account Instagram è una sorta di diario dove condivide i momenti più importanti della vita di tutti i giorni.

Di recente, infatti, la speaker di radio 105 ha condiviso un altro tassello della sua brillante carriera: il 23 settembre è disponibile in tutte le librerie il suo primo libro ‘Scegli di Sorridere‘. Una narrazione autobiografica in cui la conduttrice siciliana mette a fuoco quelle che sono state le esperienze positive e soprattutto negative affrontate prima di divenire uno dei volti più amati della televisione italiana. Lo scopo, ammette, è quello di diffondere un messaggio importante: affrontare qualsiasi avversità indossando sempre il sorriso.

In queste ultime ore, è tornata a far parlare di sé con una foto che ha immediatamente scatenano commenti da parte della rete: parla con il simpatico pappagallo Rallo.

Il dialogo con il pappagallo

La conduttrice siciliana è testimonial di un noto brand automobilistico e, sul set, si trova ad intrattenere un dialogo con un uccello. Con lei c’è anche Rallo che sembra averle dato filo da torcere durante le riprese:

“Prima di conoscere Rallo, mai avrei pensato di essere corretta su un set da un pappagallo… E invece l’esperto incredibile della Gamma Elettrificata #Kia mi ha dato del filo da torcere! Se non ci credi, guarda i video su kia.com (…)”

E’ inutile dire che alcuni utenti si sono sbizzarriti con commenti fuori luogo.