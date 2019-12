Diletta Leotta si abbassa il pantalone, il seno sgorga dall’intimo striminzito prima dell’allenamento: lo scatto bollente

Diletta Leotta indossa l’intimo da uomo e mostra il suo fisico incantevole sui social: lo scatto manda in visibilio il popolo del web.

Bastano pochi minuti per mandare in tilt il web. Questo succede ogni qualvolta che Diletta Leotta decide di condividere un nuovo post con i suoi seguaci. E’ infatti uno dei volti dello spettacolo più seguiti e il suo account Instagram vanta oltre 5,6 milioni di followers. Non molte ore fa, la conduttrice siciliana ha condiviso un nuovo scatto che ha mandato in delirio i fan: posa indossando un intimo da uomo della linea Intimissimi e mostra il suo fisico mozzafiato.

Diletta Leotta Intimissimi uomo

Una delle donne più amate e desiderate del nostro Paese è, senza alcun dubbio, Diletta Leotta. Il suo talento unito alla sua bellezza sono un mix perfetto che hanno fatto centro nel cuore di milioni di fan. E’ tra le candidate per affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival Di Sanremo che andrà in onda su Rai Uno a Febbraio.

La conduttrice di Dazn è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi follower. Come tutti sanno, è il nuovo volto del brand di intimo da uomo Intimissimi e la geniale pubblicità, di cui è protagonista, ha conquistato davvero tutti.

Sui social mostra il suo intimo

La settimana scorsa, la giornalista sportiva ha condiviso diversi scatti per il noto brand di intimo che hanno ipnotizzato i fan. Questa volta, Diletta Leotta ha deciso di mostrarsi mentre è in tenuta sportiva e con in mano un pallone da calcio.

Tuttavia, con l’altra mano abbassa leggermente il pantalone nero attillato che indossa per mostrare il suo intimo. Ma ai fan più maliziosi non è sfuggito il top che fa a fatica a contenere il suo seno esplosivo.