Diletta Leotta in quarantena preparara la carbonara, gambe da urlo ma c’è un problema con le uova

Diletta Leotta combatte a modo suo la quarantena. La giornalista si mostra ai fornelli in versione cuoca ma sono le sue forme a catturare le attenzioni.

In questi giorni, Diletta Leotta intrattiene i suoi followers con le #Dazncalling. Un nuovo servizio di video streaming online dedicato alle interviste sportive, con una nuova rubrica curata proprio dalla conduttrice siciliana. La giornalista sportiva dimostra di aver un grande talento anche ai fornelli ma l’attenzione dei fan si sposta sull’outfit indossato in cucina. (continua dopo il post)

Diletta Leotta in versione Masterchef

Divertente, ironica, talentuosa e soprattutto bellissima. Questi sono solo pochi aggettivi per descrivere Diletta Leotta. La giornalista sportiva è seguitissima su Instagram e il suo account vanta oltre 6,2 milioni di followers che non si perdono mai un suo scatto/video. La conduttrice siciliana ha inaugurato una nuova rubrica social che, tramite call, intervista le stelle dello sport. Inoltre, sta condividendo segreti preziosi con i suoi fan: il work out giornaliero a cui si sottopone per aver un fisico mozzafiato. Ma non solo.

In questi giorni, l’ex valletta della 70° edizione del Festival di Sanremo, ha pubblicato una serie di stories in cui si mostra ai fornelli pronta a preparare ricette deliziose. Questa volta a stuzzicare la fantasia dei suoi ammiratori è uno degli ultimi video che la ritraggono mentre è intenta a preparare la carbonara.

Gli shorts sono davvero corti

Sui social, ha condiviso con i suoi fan numerose ricette da leccarsi i baffi. Questa volta, ha deciso di cimentarsi in cucina preparando un piatto tipico della tradizione romana: la carbonara. Nel stories, Diletta Leotta ha un piccolo problema con le uova che sono davvero dure.

Tuttavia, c’è un dettaglio decisamente bollente che ha catturato l’attenzioni di tutti. Ai fornelli, la giornalista sportiva indossa una maglia crop rosa e un paio di shorts davvero corti che mettono ben in mostra le sue bellissime gambe.