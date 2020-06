Solleva la gambe con la minigonna, Diletta Leotta stuzzica le fantasie dei fan: la conduttrice di DAZN paralizza i social

Diletta Leotta, lo stacco di gambe è da capogiro: lo scatto in mini gonna manda in visibilio il popolo del web

E’, senza alcun dubbio, una delle donne più desiderate del Bel Paese. Stiamo ovviamente parlando di Diletta Leotta. Da anni, la giornalista sportiva è uno dei volti più amati del piccolo schermo ed è seguitissima anche sui social. Il suo account Instagram, infatti, vanta quasi 7 milioni di follower che non si perdono mai un suo post. Non molte ore fa, la conduttrice siciliana ha condiviso un nuovo scatto che la ritrae in una veste decisamente bollente: top attillato e mini gonna lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta, lo stacco di gambe è da urlo

E’ entrata giovanissima nel mondo della televisione e, sin da subito, è riuscita a conquistare tutti non solo per la sua straordinaria bellezza ma soprattutto per il suo talento. Diletta Leotta, con ormai quasi 7 milioni di follower su Instagram, è una vera e propria star del social nato nel 2010.

Non perde mai l’occasione di condividere attimi della sua vita quotidiano e l’ultimo post ha mandato in tilt la rete. Per quale motivo? Lo scacco di gambe è da capogiro.

La conduttrice siciliana in mini gonna

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta sa perfettamente come mandare in tilt i social. Non molte ore fa, infatti, il volto di Dazn ha condiviso un nuovo scatto che la ritrae più bella che mai.

Solo pochi giorni fa aveva pubblicato una serie di foto da urlo in giro per la montagna lombarda della Grignetta. In quel caso i fan erano stati attratti dalla tutta scelta per la passeggiata, estremamente aderente. Invece, nel suo ultimo scatto la giornalista sportiva indossa una mini gonna che mette ben in mostra le sue gambe:

