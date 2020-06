‘Sei senza mutandine’ le si rompono gli shorts, Diletta Leotta l’incidente durante la pubblicità manda i fan in delirio

Diletta Leotta, l’ultimo post della conduttrice siciliana incanta i fan: le curve strizzate in un mini abito rosa

Capelli biondi ed occhi profondi. Sono solo alcune delle caratteristiche che hanno conquistato milioni di fan. Diletta Leotta è, oltre ad essere straordinariamente bella, ha dimostrato di avere grande talento nelle vesti di conduttrice e speaker radiofonica. Sul web è seguitissima e ama condividere con i fan la sua quotidianità. L’ultimo scatto ritrae la giornalista sportiva con indossa un abito mini abito che risalta le sue curve da urlo.

Diletta Leotta, il furto nella sua abitazione

Pochi giorni fa, alcuni ladri sono riusciti ad entrare indisturbati nel suo appartamento di Milano portando via una cassaforte contenete oggetti di valore e contanti. Per fortuna tutto è stato interamente ripreso dalla telecamere di sorveglianza e, i video in questione, sono attualmente in possesso della polizia per dare un nome a questi delinquenti. In merito alla vicenda, Diletta Leotta dopo la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, che:

“Grazie, è oro vero questo? Non si sa mai… I ladri hanno lasciato i tapiri, me li hanno lasciati tutti: non sapevano fossero d’oro vero… Si stavano portando via anche le scarpe e i profumi, qualsiasi cosa. I gioielli erano tutti di famiglia e nella cassaforte. Adesso col senno di poi mi chiedo anch’io come abbiano fatto.” https://www.instagram.com/p/CBL6GILgD_7/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Non molte ore fa, la conduttrice siciliana ha condiviso uno scatto che ha lasciato tutti senza parole.

Il mini abito strizza le sue forme

Sul web è una vera star e, il suo account Instagram, vanta oltre 6.6 milioni di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo scatto. In queste ore, Diletta Leotta ha postato una foto che la ritrae con indosso un mini abito rosa che mette ben in mostra la sua straordinaria bellezza.

