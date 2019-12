Diletta Leotta a letto solo con le mutandine, boxer maschili di Intimissimi: le curve compresse diventano esplosive

Diletta Leotta, indossa un boxer maschile di Intimissimi uomo che mette in evidenza il suo lato B da urlo

La giornalista siciliana sta facendo sognare milioni di fan in tutto il Paese. Diletta Leotta è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti sui social: il suo account Instagram conta oltre 5,5 milioni di follower. La protagonista dello spot di Intimissimi sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci e anche questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta. Per quale motivo? Gli ultimi scatti la ritraggono in una veste decisamente bollente: con indosso una maglietta rossa trasparente che lascia intravedere il suo seno esplosivo e nell’altra indossa mutande da uomo.

Diletta Leotta, maglia rossa trasparente

La sua bellezza e il suo talento sono un mix perfetto tanto da essere considerata una delle donne più desiderate del Bel Paese. Ultimamente, Diletta Leotta ha incantato tutti nelle vesti di protagonista del geniale spot di Intimissimi Uomo. Il motivo è piuttosto semplice: il pubblico è stato rapito dall’abito molto attillato in maglina grigia che esaltava il suo lato B da urlo.

Questa volta a catturare l’attenzione dei follower sono le ultime foto condivise sul suo account Instagram. L’outfit scelto per la serata ha stregato il web: la maglia è trasparente e l’incidente bollente è dietro l’angolo. Nell’altra foto invece indossa un boxer da uomo che mette in evidenza i suoi glutei esplosivi.

La conduttrice in boxer da uomo

Non molte ore fa, Diletta Leotta ha pubblicato un nuovo scatto che ha ipnotizzato i fan. Per quale motivo? La foto in questione ritrae la giornalista sportiva a cena ma a catturare l’attenzione dei suoi seguaci è la maglia rossa super attillata che ha scelto di indossare La maglia è troppo trasparente e lascia intravedere il suo seno abbondante. In basso l’ultima foto caricata sui social che la immortala sul letto con indosso un boxer da uomo della linea di Intimissimi.