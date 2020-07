Diletta Leotta, grave lutto per il suo fidanzato: la morte in famiglia e l’addio straziante sui social

Diletta Leotta, grave lutto per il suo fidanzato: la morte in famiglia...

Diletta Leotta e il grave lutto: l’ultimo saluto e la dedica straziante arrivano su Instagram, i fan mostrano la loro solidarietà

Diletta Leotta è impegnata sentimentalmente con Daniele Scardina, che è molto attivo sul suo canale social ufficiale e condivide spesso scatti relativi alla sua vita quotidiana.

Nonostante sia molto rispettoso della sua privacy, il pugile non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore per un grave lutto che lo ha colpito.

Il grave lutto

Poco tempo fa, Toretto ha voluto fare una dedica straziante sui social per una persona di famiglia che è di recente venuta a mancare. Con le sue parole, il fidanzato della Leotta ha trasmesso tutto il dolore che si porta dentro.

Daniele ha condiviso con i fan una notizia davvero tristissima e a dir poco sconvolgente. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma ciò che è certo è che una persona importantissima della sua vita, un componente essenziale, lo ha lasciato.

Alla notizia della sua morte, il pugile non ha potuto fare a meno di dedicargli un ultimo saluto più che da brividi. Dalle sue parole, trapela un legame davvero indissolubile.

La dedica straziante

“Come dirglielo al mio cuore che non ci sei più”

Con queste parole si apre la dedica su Instagram del pugile e fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina, alias Toretto. Come già sottolineato, non è chiaro cosa sia esattamente successo.

In qualunque modalità il trapasso sia avvenuto, fatto sta che Scardina sia stato colpito da un dolore insostenibile, che ha deciso di condividere apertamente con il pubblico.

Il saluto da brividi del pugile si conclude così:

“Mi mancherai tanto nonno mio”.

Il dolore è terribile ed inevitabile. Tutti i sostenitori del pugile, non appena hanno appreso la notizia, non hanno potuto fare a meno di dimostrargli tutto il loro affetto per questa terribile scomparsa.