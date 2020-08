Diletta Leotta, i leggings cedono: glutei prorompenti, allenamenti incandescenti

Diletta Leotta, si allena sull’Etna: look sportivo e forme in bella vista catturano lo sguardo dei follower

Immersa completamente nella natura, Diletta Leotta cattura l’attenzione di tutti con il suo look sportivo super aderente.

Le sue forme in bella vista incantano la rete!

Diletta Leotta, passeggiata sull’Etna

L’estate sta finendo, ma molti personaggi noti del mondo dello spettacolo continuano a girare l’Italia ammirando le bellezze nostrane. Diletta Leotta ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive prima in Sardegna insieme ai suoi amici più cari e successivamente nella sua città natale: la Sicilia.

Un’estate particolare per la conduttrice siciliana che è stata protagonista delle riviste di cronaca rosa dapprima per l’improvvisa rotture con il pugile Daniele Scardina e poi per il presunto flirt con il noto calciatore, Zlatan Ibrahimovic, smentito dal manager della giornalista sportiva.

Nonostante sia in vacanza, la showgirl non perde l’occasione di mantenersi in forma. Questa volta ha scelto di allenarsi sulle pendici dell’Etna ma lo sguardo dei fan è stato catturato dalla sua particolare mise che mette in bella mostra le sue forme esplosive.

La mise mostra le sue forme mozzafiato

Lunedì 24 agosto, Diletta Leotta ha scelto di allenarsi immersa completamente nella natura. La giornalista sportiva, infatti, ha intrapreso una passeggiata, insieme ad alcuni amici, sul vulcano dell’isola per godersi un po’ di pace un po’ di panorami.

Il look sportivo scelto per l’escursione non è passato inosservato. Gli scatti condivisi tramite IG stories, mostrano la conduttrice siciliana con indosso un coordinato color oro che fascia perfettamente le sue forme da urlo.

Il top e i pantaloncini da ciclista sono davvero aderenti e lasciano ben poco spazio all’immaginazione dei follower.