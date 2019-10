Diletta Leotta, il Like di Andrea Iannone fa arrabbiare Giulia De Lellis: ecco cosa è successo

Il like a Diletta Leotta non va giù a Giulia De Lellis: la bella influencer è andata su tutte le furie con il compagno Andrea Iannone. Ecco il motivo

Un duro colpo per la bella Giulia De Lellis, la giovane influencer romana su tutte le furie per colpa di Andrea Iannone. La ragazza infatti sarebbe arrabbiata con il suo attuale compagno per alcuno like messe a colleghe, che a Giulia non sono andati per niente giù, uno di questi diretto proprio alla bella Diletta Leotta.

Diletta Leotta il like di Andrea Iannone

Secondo quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini Chi, la bella Giulia De Lellis sarebbe su tutte le furie con il suo attuale compagno Andrea Iannone. I due ormai stanno da qualche mese insieme, ma sembra che la loro relazione stia andando a gonfie vele.

Ma come ogni coppia anche Giulia e Iannone spesso e volentieri hanno dei battibecchi come appunto ha sottolineato la rivista di Chi. I due secondo quanto riportato dal settimanale, Iannone avrebbe fatto infuriare la De Lellis per alcuni likes a Diletta Leotta che con le sue foto infiamma il web. Non sono passati inosservati nemmeno gli apprezzamenti a Belen Rodriguez, nonché la sua ex compagna.

Giulia De Lellis su tutte le furie con Iannone

Come in molti sanno la bella e simpatica Giulia De Lellis non le manda a dire e pare infatti che la ragazza si si arrabbiato e non poco con Iannone. Il campione di Moto GP avrebbe infatti messo like ad alcune foto della bellissima Diletta e ad alcuni commenti di apprezzamenti di Belen.

Nonostante questi piccoli intoppi risolvibile, sembra però che la storia d’amore tra Iannone e Giulia stia andando alla grande. I due infatti sono uniti da una forte passione travolgente, la stessa che contraddistingue le coppie della loro età. I due infatti passano molto tempo insieme nonostante la loro vita stia tempestata di impegni lavorativi e professionali.