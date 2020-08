Diletta Leotta, leggings trasparente, fondoschiena in bellavista – Foto

Ferragosto di fuoco per i fan della conduttrice siciliana: leggings trasparente e fondoschiena in bellavista

Nonostante le vacanze, Diletta Leotta non perde l’occasione di allenarsi. L’outfit scelto per il suo work out non passa inosservato. Il ferragosto dei fan della conduttrice siciliana si infiamma!

Ferragosto di fuoco per i fan di Diletta Leotta

Sembra procedere a gonfie vele l’estate da single nella sua bellissima regione di origine. Diletta Leotta, dopo l’addio a Daniele Scardina, appare felice e sorridente sui social.

Di recente, il pugile ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura con la conduttrice siciliana affermando di non aver mai fatto nulla per ferire i suoi sentimenti e pare sia pronto a riconquistarla, in quanto ammette:“Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato”.

Dopo la fine del campionato di serie A, la giornalista sportiva si sta godendo il suo meritato relax. A breve riprenderanno gli impegni con Dazn e Radio 105. La showgirl catanese ha scelto proprio la sua Sicilia per l’estate 2020, tra spiagge da sogno e mare cristallino ma di certo non perde l’occasione di allenarsi e mantenersi in forma.

Il leggings che indossa evidenza il suo lato B

La sua bacheca di Instagram continua a far scaldare i cuori i milioni di milioni di fan. Nel giorno di Ferragosto, Diletta Leotta, dopo lo scatto in cui si mostra come una sirenetta in fondo al mare, ha deciso di stuzzicare nuovamente i suoi follower. Di cosa si tratta?

La giornalista sportiva si dedica costantemente alla cura del suo corpo. E, nonostante le vacanze, ha scelto di allenarsi con un outfit che ha immediatamente catturato l’attenzione dei seguaci. Nel dettaglio, lo scatto in questione la ritrae con indosso un micro top e dei leggings che fasciano perfettamente il suo fondoschiena.