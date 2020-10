Diletta Leotta, il nuovo lato B scatena commenti osceni – FOTO

La giornalista sportiva immersa nella natura lo mostra tutto: i leggings che indossa fanno fatica a contenere il suo lato B.

I colori dell’autunno fanno da sfondo ad primo piano mozzafiato. Di seguito le foto dove è evidente un cambio di… forme!

Diletta Leotta ha deciso di trascorre qualche ora di relax completamente immersa nella natura. Tuttavia, l’outfit scelto per andare in montagna non è passato inosservato: indossa leggings super attillati che mettono ben in risalto il suo didietro!

Diletta Leotta immersa nella natura

Da quando è iniziato il campionato di Serie A, Diletta Leotta non si ferma un momento ed è sempre pronta a regalare uno splendido sorriso a bordo campo. Come sempre, è in grado di catturare l’attenzione di tutti con i suoi outfit che fanno girare la testa.

Dopo una settimana ricca di impegni, ha deciso di staccare la spina e di godersi gli ultimi raggi di sole completamente immersa nella natura. La giornalista sportiva, quando ha un po’ di tempo, ama scoprire le bellezze nostrane e di concedersi qualche ‘fuga’ dalla sua città.

Questo weekend, la conduttrice siciliana ha scelto di andare in montagna ma lo sguardo di tutti è stato catturato dalla sua mise: i leggings aderenti lasciano ben poco all’immaginazione dei follower.

I leggings mostrano un lato B super allenato: sembra nuovo

Nei giorni scorsi, Diletta Leotta ha deciso di concedersi un po’ di sano relax. A testimoniarlo è una splendida istantanea che la ritrae in mezzo alla natura, in una tipica atmosfera autunnale.

Per la sua passeggiata in montagna, indossa un cappellino giallo, una felpa nera e un paio di leggins attillatissimi che mettono ben in evidenza il suo prorompente lato B. Ai più attenti e a quelli che la seguono sempre, non è sfuggito un particolare: è più prorompente del solito!

Sarà il risultato di dure sedute di allenamento… o di cosa?

E’ inutile dire che i follower si sono sbizzarriti con i commenti spinti, della serie:

“li stressi quei leggins”

Per pudore evitiamo di riportare i commenti più osceni, leggibili dal post che ha pubblicato la bella Diletta.