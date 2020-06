Diletta Leotta lavora da casa in miniabito, in mostra i piedi bellissimi e le sue gambe lunghe

Diletta Leotta lavora da casa in miniabito, in mostra i piedi bellissimi...

Diletta Leotta lavora da casa avvolta in un miniabito che mostra le forme. Il post che scotta: in primo piano le lunghe gambe e le pantofole griffate.

Anche se Diletta Leotta lavora da casa in minigonna e ciabatte alla moda è sempre un piacere per gli occhi, la dolce siciliana non smette di infuocare i social con i suoi scatti su Instagram.

‘La felicità di lavorare in ciabatte’ è il titolo del suo post Instagram: la foto immortala Diletta Leotta mentre lavora da casa in un miniabito, le lunghe gambe sexy in primo piano e i piedi avvolti in comode pantofole griffate.

Dopo aver essersi creata un gran numero di fan grazie a Sky oggi è il volto indiscusso di Dazn, Diletta è amatissima in rete e molto seguita sui social networks.

Ogni suo post scatena i fan in likes e commenti adulatori, cosa avranno pensato i followers di questo scatto?

La foto che mostra le gambe sexy e le pantofole griffate

La foto la ritrae intenta a lavorare al computer sorridente e in un miniabito a quadrucci, le ciabatte alla moda e subito fioccano i 320 mila likes in 24 ore.

Le lunghe gambe sexy in primo piano, i piedi avvolti dalle pantofole di Gucci e lo smalliante sorriso: la bellissima siciliana ci tiene sempre a curare il suo look.

La bionda giornalista mette in mostra le sue forme e i fan non possono fare a meno di commentare la fotografia, si legge: ‘Bellissima’, ‘Splendida sempre’, ‘Che gambe’, e non solo!

La giornalista dal corpo mozzafiato non esita mai a mostrarsi in tutto il suo splendore con abiti attillati e tacchi vertiginosi ma anche lei a casa ama far riposare i piedi indossando delle pantofole.

Infatti i fan più attenti hanno notato che le pantofole sono firmate Gucci, la Leotta non rinuncia mai ad essere alla moda nemmeno se lavora da casa. I followers hanno commentato: ‘quelle ciabatte costano quanto il mio appartamento’, ‘belle ciabatte’, ‘che bei piedi’.