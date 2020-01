La gonna troppo corta, i glutei tondi e voluminosi in primo piano: Diletta Leotta provoca i suoi followers

Diletta Leotta, gli auguri dalla spiaggia sono bollenti: seno e lato B in bella mostra su Instagram, gli scatti mandato in visibilio il web

La sua bellezza e la sua sensualità hanno conquistato milioni di fan in tutto il Paese. Diletta Leotta, oltre ad essere una giornalista sportiva e speaker radiofonica, è una delle donne più seguite e desiderate del mondo dello spettacolo, soprattutto dal pubblico maschile. La conduttrice catanese è molto attiva sui social dove è solita condividere momenti della sua vita quotidiana. Questa volta a mandare in tilt il web sono gli ultimi due scatti condivisi su Instagram che la ritraggono in una veste decisamente bollente: abito corto e lato B in primo piano.

Diletta Leotta, l’abito corto incanta

Il volto di Dazn sa come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori che sono sempre pronti ad inondarla di complimenti e like. Come spesso accade, Diletta Leotta mette in evidenza le sue forme esplosive con foto e clip davvero mozzafiato che stuzzicano la fantasia dei suoi seguaci. L’ultimo giorno dell’anno ha pubblicato uno scatto che ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? La speaker di radio 105 ha scelto di indossare per la serata di Capodanno un abito davvero corto e super attillato con una profonda scollatura che mette ben in evidenza il suo seno esplosivo.

Non molte ore fa, la Leotta ha pubblicato un’altra foto da capogiro: è di spalle e mostra il suo lato B da urlo.

Lato B in primo piano al tramonto

Nelle ultime ore, Diletta Leotta ha deciso di stupire tutti con scatti che hanno lasciato tutti senza parole. L’ultimo la ritrae di spalle ma a catturare l’attenzione dei follower, oltre il bellissimo tramonto che fa da cornice, è il suo lato B da brividi. Come sempre, la foto è stata sommersa da like e commenti e non poteva essere altrimenti.