I glutei sfondano i mini leggings, Diletta Leotta: il primo piano sul lato B fa il giro del web

Diletta Leotta lato B in primo piano, lo scatto manda in visibilio il web: “Vorrei essere il sedile”

Il suo sorriso contagia davvero tutti. Negli ultimi anni, infatti, Diletta Leotta, si è affermata nel mondo dello spettacolo non solo per la sua indiscussa bellezza ma soprattutto per il talento.

Oggi è una delle conduttrice sportive più seguite ed amate dagli italiani e sul web questi non si perdono mai un suo scatto o stories. Non molte ore fa, la conduttrice siciliana ha condiviso una nuova foto che la ritrae in auto ma un dettaglio provocante non è sfuggito agli occhi dei fan più attenti: il suo lato B è in primo piano!

Diletta Leotta ritorna a condurre

A causa dell’emergenza sanitaria causata dal covid-19, molte trasmissioni sono state sospese per garantire la sicurezza dei dipendenti. Dopo quasi due mesi di stop, Diletta Leotta è tornata al timone del programma sportivo.

Non molti giorni fa, ha condiviso uno scatto la ritrae durante le riprese ed è stato accompagnato da una didascalia dalla quale emerge tutto l’amore per il suo lavoro:

“Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro 💙 #proveshow”

Sul web la giornalista sportiva è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 6.6 milioni di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo post. Nelle ultime ore, ha pubblicato una nuova foto che ha mandato in visibilio il web per un dettaglio decisamente bollente.

Lato B in primo piano

Diletta Leotta sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi follower e sembra esserci riuscita anche questa volta.

Lo scatto in questione ritrae la giornalista sportiva in auto con una giacca di pelle e dei shorts aderenti che lasciano ben poco spazio all’immaginazione:

