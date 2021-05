Diletta Leotta, il Lato B in primo piano ‘è photoshoppato’: il dettaglio diventa virale

Diletta Leotta ha pubblicato una foto su Instagram. Troppo Photoshop? Il web insorge contro la giornalista sportiva: ‘Per magia si è gonfiato!’

Diletta Leotta è tra le giornaliste più seguite non solo in Tv, ma anche e soprattutto sui social dove conta oltre 7 milioni e mezzo di followers. Star di DAZN, nelle ultime settimane pare abbia trovato la sua ‘degna rivale’.

Di chi si tratta? Della bellissima e seducente Eleonora Boi, la Star di Premium Calcio, la sta facendo impazzire i tifosi e il popolo di Instagram.

Poche ore fa, la fidanzata di Can Yaman, ha mandato in tilt i social con uno scatto in cui è letteralmente esplosa in tutta la sua bellezza e sensualità.

Tuttavia il popolo del web ha voluto segnalare un ‘dettaglio al quanto anomalo’ nello scatto. Scopriamo di più.

Diletta Leotta, profumo di felicità? No, ‘profumo di filtri’

Bellissima, si è mostrata radiosa con in dosso un delizioso vestitino super attillato, il quale come se le fosse stato cucito addosso, mette in evidenza le sue forme prosperose dal decollète al suo Lato B. Tuttavia, lo scatto in questione ha suscitato numerosissime critiche.

Il motivo? Come accennato, molti haters hanno notato un piccolo dettaglio nel fondoschiena della Leotta, il quale a loro detta sarebbe stato esageratamente ‘photoshopato’, ‘gonfiandolo’ e rendendolo ‘più alto’ e ‘sodo’.

Numerosi e ‘spietati’ i commenti apparsi sotto al post da parte degli odiatori seriali, i quali non si sono fatti sfuggire l’occasione per polemizzare contro l’amato volto del giornalismo sportivo.

Lo scatto social

Al di là delle polemiche apparse sotto l’ultimo post di Diletta Leotta, la cui storia con il noto attore turco procede a gonfie vele, la foto ha conquistato oltre 400mila like e migliaia di commenti in pochissime ore.

Tra le critiche mosse dagli haters, numerosissimi anche gli utenti che hanno preso le difese della nota giornalista e che hanno voluto ancora una volta, omaggiare la sua bellezza mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Ci saranno nuove repliche in merito da parte della Star di DAZN? Staremo a vedere.