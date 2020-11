Una foto così mette KO tutti i maschietti. Diletta Leotta questo lo sa benissimo ma a lei piace provocare. L’ultimo scatto ha cumulato tantissimi like.

Amata dagli uomini e invidiata dalle donne, Diletta Leotta colpisce ancora nel segno con una foto che definire artistica potrebbe risultare ironico per alcuni, ma per altri è esattamente così.

Non poteva passare inosservata l’ultima foto che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan. La bellissima Diletta ha voluto giocare con l’arte intesa in vari modi.

Diletta Leotta, il lato B in primo piano conquista

Non è solo una giornalista Diletta ed è per questo che spesso ama condividere con i fan scatti che hanno come protagonista il suo corpo tutte curve. La siciliana, infatti, è famosa proprio per il suo fisico da Barbie. Il suo account vanta ben 7,1 milioni di follower: l’occhio però -.nonostante ci sia tanto da vedere- vuoi o non vuoi cade sempre sulle forme più tonde, seno e lato B.



Il vero protagonista del suo ultimo scatto, in realtà, avrebbe dovuto essere un quadro ma così non è stato. Motivo? Beh quado nell’obiettivo rientra anche il suo strizzatissimo lato B è difficile canalizzare l’attenzione verso altro.

Diletta, boom di like e commenti

E’ necessario indossare un paio di jeans attillati per scatenare l’inferno sui social. Le sue curve in risalto infatti mandano in tilt i suoi fan. Ma di certo Diletta non si accontenta di mettere in evidenza solo quel lato.

Visualizza questo post su Instagram L’arte è capace di stupire, sempre. Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Nov 2020 alle ore 11:58 PST



Il suo lato A, infatti, risulta sempre enfatizzato da magliette strette e scollatissime.

Con un po’ di ironia, la catanese ha commentato così la sua foto::

“L’arte è capace di stupire, sempre”

Sono bastati pochi minuti per cumulare più di 92mila cuoricini. Lei si è che è una maestra in fatto di social. Comunicare con le immagini non è semplice come si pensa e a lei basta davvero poco per fare un ‘discorso’.