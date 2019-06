Diletta Leotta perde l’equilibrio, incidente imbarazzante per la conduttrice

Diletta Leotta rischia di farsi male improvvisando una camminata bollente, ecco cosa è successo poche ore fa alla conduttrice

La conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, ha rischiato di farsi male: ecco cosa è successo.

Diletta Leotta e il piccolo incidente

Uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana è quello di Diletta Leotta. Classe 1991, è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua indiscussa bellezza ma anche per la sua bravura ampiamente dimostrata nelle vesti di conduttrice Sky. Da quest’anno è al timone del programma dedicato al calcio della nuova piattaforma di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi.La conduttrice siciliana è amatissima sui social: il suo profilo Instagram conta oltre 4 milioni di follower che non mancano mai di ricoprirla di complimenti.

Negli ultimi giorni, è finita nel mirino delle cronache rosa per un presunto flirt con l’ex concorrente del GF VIP, Francesco Monte. Quest’ultimo sembra già aver voltato pagina dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi. Poche ore fa, Diletta Leotta ha condiviso una Instagram Stories in cui immortala il momento in cui inciampa dalle scale, ecco la foto.

La conduttrice inciampa dalle scale

Nel dettaglio, la giornalista sportiva ha condiviso sul suo profilo una storia in cui chiede ad un suo collaboratore di leggere i commenti dei suoi fan. Poco prima di un’apparizione televisiva, Diletta Leotta ha deciso di improvvisare una camminata bollente.

La giovane si è fatta riprendere mentre scende per la scale. Come sempre, i fan hanno apprezzato il suo fisico mozzafiato e il bellissimo vestito color azzurro che indossa. Tuttavia, nel momento in cui cerca di scendere le scale, la giornalista sportiva rischia di farsi male. Per quale motivo? La showgirl è inciampata molto probabilmente a causa dei suoi vertiginosi tacchi.