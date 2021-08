Diletta Leotta in mini vestitino con una scollatura da sogno – Foto

La conduttrice DAZN incanta i social con le sue vacanze da urlo, che immortala ogni volta con delle foto dove mostra tutta la sua bellezza.

Anche questa volta Diletta Leotta ha pubblicato una foto in cui appare sorridente e come al solito super sexy: vediamo il suo ultimo post.

L’estate di Diletta Leotta

Purtroppo le voci sulla rottura con Can Yaman si fanno sempre più sentire, ma Diletta sembra non dargli peso.

Molti siti sono convinti che la storia con l’attore turco sia finita, dato che non si vede più l’anello di fidanzamento nelle mani di lei.

Dopo il viaggio in Turchia insieme, hanno optato per vacanze separate.

Oltretutto, il silenzio della coppia alimenta ulteriormente le voci, ma dagli scatti social di Diletta si tende a escludere una separazione traumatica.

Ma solo con il tempo scopriremo se queste voci potrebbero essere vere o no.

Intanto, la bellissima giornalista sportiva è in vacanza ormai da giorni in Sardegna e ha pubblicato una foto in cui appare sorridente e solare.

Anche qualche giorno fa, Diletta aveva fatto impazzire i suoi 8 milioni di follower, mentre era impegnata in una sessione di yoga.

Vediamo il suo ultimo post super sensuale che ha infiammato il web.

Diletta Leotta è irresistibile, lo scatto da infarto – Foto

Come tutti sappiamo, Diletta Leotta è la regina del web e della sensualità.

Il suo profilo Instagram è colmo di foto da urlo, che fanno sognare i fan.

Nell’ultimo post ha deciso di sfoggiare un vestito bianco che esalta le sue curve esplosive.

Tra i commenti c’è pure quello di una sua cara amica, Rossella Fiamingo, la spadista azzurra bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella prova a squadre, che ha scritto:

“Il tuo sorriso”.

Il fisico della Leotta è davvero mozzafiato, per non parlare delle sue gambe super toniche.

Anche questa volta ha conquistato l’intero web con ben 316 mila mi piace e oltre 1500 commenti.

