Diletta Leotta, il calciatore glielo fa toccare davanti a tutti ‘È enorme’: il gesto diventa virale

Diletta Leotta insieme al Bomber della Lazio in barca. Il calciatore ‘glielo fa toccare’. Lo scatto social manda i fan in delirio

Diletta Leotta è ormai uno dei volti iconici del giornalismo di DAZN, considerata dai tifosi come una delle pochissime donne al mondo in grado di sapere e poter parlare di calcio.

Bellissima e seducente la giornalista sportiva ama condividere con suoi 5 milioni e mezzo di follower, scatti talvolta osè. L’ultimo post in compagnia del bomber della Lazio, Ciro Immobile, ha mandato i fan letteralmente in delirio.

Il gesto della Leotta è diventato subito virale. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto di repertorio).

Diletta Leotta, il bomber della Lazio Immobile: ‘Glielo fa toccare’

Poche ore fa la Star di DAZN ha postato sui social alcuni scatti molto particolari. A quanto pare di recente la bellissima giornalista sicula, si è concessa alcune ore di relax in barca in compagnia di Ciro Immobile che l’ha intrattenuta con delle speciali lezioni di pesca.

Bellissimi e sorridenti, i follower non hanno potuto che notare il gesto di Diletta Leotta la quale tocca innocentemente l’enorme pesce pescato da Ciro Immobile.

Il gesto ingenuo ha subito catturato l’attenzione dei fan, i quali sono andati in tilt (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Lo scatto social suscita l’ilarità degli utenti

Il post sui social oltre a catturare l’attenzione degli utenti ha scatenato la loro ilarità.

Numerosissimi i like e commenti di ogni sorta, in particolare quelli contenenti allusioni ‘piccanti’, che non staremo qui a riportare, in quanto molti varcano la soglia della decenza, come rimarcano alcuni dei fan della Leotta sotto la foto accompagnata dalla seguente didascalia:

‘A lezione di pesca con @ciroimmobile17 dalle 14′

Di seguito ila foto che ritrae il gesto di Diletta Leotta, diventato virale sul web: