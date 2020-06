Diletta Leotta, la gonna inguinale mostra troppo: lo scatto sconcio diventa virale sui social – Foto

Diletta Leotta, l’ultimo scatto stuzzica la fantasia dei fan: il mini abito arriva all’inguine, fan in tilt sul web

La sua energia e il suo splendido sorriso hanno conquistato milioni di fan nel nostro Paese. Diletta Leotta, infatti, è una delle donne più desiderate d’Italia e, sin da subito, ha catturato l’attenzione di tutti non solo per il suo talento ma anche per la sua straordinaria bellezza. Sul web è solita condividere scatti della sua vita professionale e l’ultimo ha lasciato i seguaci senza parole per un dettaglio decisamente bollente: indossa un mini abito che mette ben in mostra le sue curve mozzafiato.

Diletta Leotta, lo scatto in campo

Dopo un lungo periodo lontano dalle telecamere, Diletta Leotta è tornata nuovamente alla conduzione del programma sportivo in onda sulla piattaforma Dazn ed è super carica per la ripresa del campionato di Serie A.

Come sempre, si mostra su Instagram raggiante ed energica, con un sorriso che contagia proprio tutti. In occasone della partita Milan-Roma, la giornalista sportiva ha deciso di indossare un abito davvero corto che ha scatenato il web.

Il mini abito stuzzica la fantasia dei fan

Durante il mach tra Milan-Roma, Diletta Leotta ha deciso di indossare una abito molto colorato, oltre a risaltare perfettamente la sua bellezza, mette in mostra le sue gambe da urlo.

Ecco il post che ha infiammato il popolo del web:

Come sempre, lo scatto è stato apprezzato dagli utenti: non poteva essere altrimenti, il suo fascino e la sua sensualità sono disarmanti.

