Diletta Leotta: tutti gli outfits più sensuali della presentatrice di Dazn | Come imitarli

La bellissima Diletta Leotta esibisce ogni settimana su Dazn degli outfits diversi che incantano gli spettatori. Vediamo da chi sono firmati.

Diletta Leotta è la bella e brava presentatrice sportiva di Dazn. Allo stadio e in tv incanta tutti con i suoi outfits sempre azzeccati. Scopriamo di più sul suo stile.

Diletta Leotta presentatrice molto apprezzata

La 28enne Diletta Leotta è il volto ufficiale del canale virtuale Dazn che trasmette anche le partite del campionato di Serie A.

Da inizio campionato la si può dunque apprezzare a bordo campo e nei programmi Diletta Gol, Diletta Gol in campo e Linea Diletta.

La giovane originaria di Catania ha iniziato qualche anno fa su Sky sempre con programmi sportivi ma si è cimentata anche in altro come Il contadino cerca moglie e 105 Take Away.

Lo sport resta però il suo primo amore e gli spettatori di Dazn ormai non possono fare a meno della sua presenza.

Tutti gli outfits su Dazn

Diletta è una splendida ragazza e ha un fisico molto armonioso.

Gli outfits esibiti durante le partite commentate sono perfetti per sottolineare le su forme donandole femminilità e tanta eleganza.

La scelta degli abiti non è casuale, ma la Leotta si affida alla stilista Elisabetta Franchi come anche lookdavip.tgcom riporta:

tra un tripudio di colori sgargianti ottimamente accostati, scollature decise e tessuti aderenti, le forme generose di Diletta vengono sottolineate ma mai involgarite.

Il risultato è davvero azzeccato: femminilità e sensualità ben mixate per dar vita ad un outfit che non stona nemmeno sotto la curva più accaldata.

Alcuni degli ultimi outfits sfoggiati dalla biondissima presentatrice sono stati davvero apprezzati all’unanimità:

La minigonna davvero mini e la scollatura ammaliante a MIlano, le aderenze in color fucsia sfoggiate a Napoli e ancora la tuta in denim super fasciante a Brescia.

Di certo lo stile della bella Diletta che è solita prima di ogni partita passeggiare lungo il bordo campo con ll suo microfono e gli inseparabili ed elegantissimi tacchi alti sarà copiato da moltissime estimatrici e anche chi la critica non può far a meno da ammettere la sua bellezza.

Ecco alcune foto che la ritraggono con i suoi outfits: