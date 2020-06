La scollatura collassa e si vede tutto, Diletta Leotta: l’incidente bollente durante la partita

Diletta Leotta pazzesca mentre gioca a biliardino: short corti e seno al vento non passano inosservati, fan in delirio sui social

Il suo è uno dei nomi più cercati e chiacchierati del web. Diletta Leotta è seguitissima non solo sul piccolo schermo anche sui social dove vanta oltre 6 milioni di follower. La sua carriera nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento è iniziata da giovanissima e ha raggiunto la notorietà in veste di conduttrice negli studi di Sky Sport. Non molte ore fa, ha condiviso su Instagram uno scatto da capogiro: l’outfit scelto per la partita a biliardino manda in visibilio i fan.

Diletta Leotta: partita a biliardino

E’ una delle donne più desiderata nel nostro Paese. Stiamo ovviamente parlando di Diletta Leotta. La sua carriera nel mondo dello showbiz è iniziata da giovanissima e ha raggiunto un grande successo nelle vesti di conduttrice della Serie B, in onda su Sky Sport. Negli ultimi anni poi è la protagonista della piattaforma DAZN del gruppo Perform e, durante il campionato di Serie A, si reca sul campo per intervistare i giocatori.

La giornalista sportiva ama aggiornare il suo profilo Instagram dove vanta più di 6,6 milioni di follower con foto che fanno perdere la testa. Questa volta, ha condiviso uno scatto semplice ma allo stesso tempo dal contenuto altamente bollente.

Shorts corti e seno al vento

Nell’ultima domenica del mese, Diletta Leotta ha condiviso una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. Nel dettaglio, la conduttrice siciliana ha condiviso con i suoi seguaci il suo passatempo, una bella partita al biliardino. La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

“Un cross perfetto con il contagiri….il centravanti anticipa tutti ed è GOOOOLLL #sunday”

Tuttavia, l’attenzione dei fan è stata catturata dal suo look: gli shorts che indossa sono davvero corti e la maglia è caratterizzata da una profonda scollatura che mette ben in risalto le sue forme esplosive.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:Diletta Leotta coi capelli unti ‘Potevi farti uno shampoo!’: la conduttrice massacrata dagli haters