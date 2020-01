Salta il bottoncino e si apre il vestito, Diletta Leotta sensualissima sui social in alcuni scatti piccanti

Incidente bollente per Diletta Leotta, la giacca si apre e mostra tutto. Il dettaglio piccante non passa inosservato agli occhi dei followers

Diletta Leotta è ormai una vera Star non solo nell’ambito del giornalismo sportivo e sui social.

Presto infatti, come si vociferava da tempo la vedremo solcare sul palco più desiderato al mondo, quello dell’Ariston in occasione dell Edizione 2020 del Festival di Sanremo, l’iconico festival della musica e della canzone italiana.

La giornalista di DAZN affiancherà Amadeus in questa nuova ed emozionante avventura per Entrambi.

Dopo il lieto annuncio, la bella Leotta è tornata al centro del gossip per alcune Stories dalle sfumature piccanti. La sua giacca si apre sul seno, regalando ai fan uno spettacolo senza eguali. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Diletta, la giacca si apre: l’incidente bollente diventa virale

Poche ore fa, la stella di DAZN ha fatto impazzire gli utenti sui social con i suo incidente piccante tra le stories di Instagram.

La futura valletta di Sanremo, ha voluto condividere sui social alcuni dei momenti salienti di una serata insieme ad alcuni amici. Se ve lo foste persi la bella Diletta ha indossato in quella occasione una bellissima giacca di colore bianco.

Ma la sua scollatura importante mostra troppo, e i fan non hanno potuto non notare il dettaglio piccante, il suo bellissimo ed esplosivo seno (l’articolo continua dopo la foto).

Fan in visibilio per l’incidente bollente

L’Incidente bollente di Diletta Leotta è diventato subito virale. Inoltre in uno dei suoi ultimi post, i fan si sono mostrati in ‘ansia’ per la sua imminente partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

Per molti la sua presenza renderà il tutto molto più interessante. Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘bravaaaa finalmente potrò vedere Sanremo con interesse…però, non esagerare con la bravura, se no ti faranno presentare per i prossimi 10 anni’

Ecco la Stories che ha fatto impazzire tutti: