Diletta Leotta sotto la giacca nulla: traffico in tilt sui social – FOTO

Diletta Leotta continua a stuzzicare i suoi fan sui social. In queste ore non si fa altro che parlare del suo incidente bollente.

Diletta Leotta continua ad essere al centro dell’attenzione pubblica. Poche ore fa la giornalista sportiva ha incantato tutti con il suo ultimo Tik Tok.

La bella giornalista di DAZN è molto apprezzata soprattutto dal pubblico italiano. In particolare i tifosi la venerano non solo per il suo essere indiscutibilmente bella, ma anche per la sua cultura calcistica che la rende ai loro occhi ancora più affascinante.

Molto attiva sulle diverse piattaforme social, ama condividere con i suoi fa la sua vita privata e professionale.

Diletta Leotta provoca i followers

Come molti volti dello spettacolo anche Diletta Leotta è appassionata di Tik Tok, in particolare quello del magico cambio d’abito.

Tra le stories, poche ore fa, si vede infatti l’ex valletta di Sanremo passare da un look casual in cui si mostra fasciata con Top di tulle grigio chiaro che regala un sensuale vedo, non vedo, a un look più sobrio ed elegante.

La scollatura vertiginosa del tailleur bianco mette in evidenza le sue forme prosperose. L’indumento intimo color carne da inoltre la sensazione che sotto quella giacca candida non porti nulla.

Le immagini video hanno fatto impazzire i follower, diventando subito virali.

Lo ‘schiaffo’ di Selvaggia Lucarelli alla giornalista di DAZN

Per molti Diletta è un perfetto connubio tra intelligenza e bellezza. Di recente però a darle ‘una schiaffo’ metaforicamente parlando è stata Selvaggia Lucarelli.

La giornalista ha voluto commentare lo splendido percorso del suo compagno, Daniele Scardina a Ballando con le Stelle, un percorso da lei molto apprezzato, e che ha visto il pugile al quarto posto nella competizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Senza troppi giri di parole si è fermamente chiesta cosa ci trovi Scardina in Diletta Leotta:

‘Ricorderemo questa edizione di Ballando per Scardina, che all’inizio uno si chiedeva cosa ci troverà la Leotta in lui, ora francamente viene da chiedersi cosa ci trovi lui nella Leotta’

ha scritto nel suo lunghissimo post pubblicato sui social prima della finale del celebre talent condotto da Milly Carlucci, il quale però attualmente non ha visto la replica ne del pugile ne della giornalista sportiva.