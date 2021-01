Diletta Leotta, la canotta è strettissima: difficile non zoomare – FOTO

La conduttrice sportiva torna a lavoro dopo l’assenza dovuta alle vacanze di Natale e aumenta la temperatura su Instagram.

Diletta Leotta non si smentisce mai, così come non lo fa la sua cerchia di fan che la segue con costanza su Instagram.

Sono ben 7,3 milioni i followers che ogni giorno deliziano la loro vista con scatti incredibili, regalati dalla bellissima e sensuale conduttrice.

Uno degli ultimi ha letteralmente scatenato i followers e li ha indotti a commentare con apprezzamenti e cuoricini, che sono sicuramente graditi dalla donna.

Diletta Leotta scende in campo

Dopo la pausa natalizia, Diletta Leotta torna a lavoro nell’azienda in cui è attiva da anni, DAZN.

la conduttrice trasmette sempre i suoi servizi dai principali stadi italiani, dove però i tifosi non sono ancora ammessi a causa dell’emergenza sanitaria.

Ed è proprio per questo che la Leotta ha voluto mostrare la sua solidarietà a tutti gli amanti dello sport con un post in particolare:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Felice di ricominciare con la speranza di rivederci presto allo stadio 💛”

E anche noi non vediamo l’ora di rivedere gli stadi pieni!

La foto proibita della conduttrice

Poche ore fa, invece, Diletta Leotta ha aggiornato il suo profilo su Instagram, pubblicando una foto incredibile, che ha ottenuto circa 526 mila likes.

Lo scatto seducente in questione mostra Diletta che indossa un body attillato nero, che mette in evidenza il décolleté esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

I suoi fan hanno immediatamente riempito di commenti la foto e si sono invitati a vicenda a zoomare lo scatto per vedere ciò che non può essere visto bene da lontano.

Diletta Leotta si conferma una presenza importante sui social e sa sempre come colpire nel segno!