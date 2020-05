Diletta Leotta, lo scatto insieme ad Elodie stuzzica la fantasia dei fan: jeans strettissimi mettono in mostra le loro curve.

La distanza che separa le persone è soltanto un numero se alla base c’è un profondo legame. Diletta Leotta, infatti, pur non avendo la possibilità di fare visita alla sua cara amica ha deciso di sorprenderla tramite il suo account Instagram. Elodie ha spento trenta candeline e, per questo motivo, la conduttrice siciliana ha condiviso uno scatto che le immortala insieme sorridenti e felici.

Tuttavia, l’attenzione dei fan è stata catturata dai loro jeans attillati che mettono ben in evidenza il loro lato B.

Diletta Leotta, gli auguri per Elodie

Elodie Di Patrizi, meglio nota come ‘Elodie’ ha raggiunto la notorietà nel 2015 partecipando al talent al talent show in onda su Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi. Da allora, la cantante romana è riuscita a collezionare una serie di successi e si è fatta apprezzare non solo per le sue doti canore, ma anche grazie alla sua bellezza e ad un fisico mozzafiato, incrementando costantemente la propria notorietà, soprattutto sul web.

Ieri, l’ex allieva di Amici ha festeggiato il suo compleanno in quarantena insieme al suo fidanzato Marracash ma non sono mancati messaggi da parte delle persone più care, tra questi anche Diletta Leotta.

I jeans attillati infiammano la rete

Nel giorno del suo 30° compleanno, l’amica della cantante romana ha deciso di condividere un bellissimo scatto accompagnato dalla seguente didascalia:

‘Happy Birthday’.

Tuttavia, l’attenzione dei follower è stata catturato dalla mise mise della giornalista sportiva e dell’artista romana: entrambe indossano infatti un jeans strettissimo che mettono ben in mostra le loro sinuose curve. Ecco il post che ha mandato in delirio il web:

