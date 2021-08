Diletta Leotta, Elodie prende il posto di Can Yaman: il gossip impazzisce

La conduttrice e la pop star, si godono settimane di puro relax con altre amiche nelle acque del mare sardo: ma Can Yaman che fine ha fatto?

Entrambe reduci dalla seconda edizione del reality show di Amazon Prime “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, si godono attimi di vacanza in compagnia: le foto della loro estate diventano virali.

Diletta Leotta, in vacanza c on Elodie

Le due si trovano in una delle spiagge più chic della riviera sarda, molto vicino a Porto Rotondo e si divertono tra sport, relax, karaoke e sfrecciate tra le onde in sella a una moto d’acqua.

Nelle Instagram Stories, Diletta Leotta ed Elodie si mostrano a bordo di una moto d’acqua, nelle onde del golfo sardo di Porto Rotondo.

Con loro c’è anche Lorenza di Prima, che è stata ritratta poco dopo in un ennesimo video pubblicato sui social, in cui il gruppo di amiche si diverte a intonare vecchi e nuovi successi di karaoke.

Diletta ed Elodie si stanno davvero divertendo, anche se tra poco dovranno abbandonare il relax per dedicarsi interamente al lavoro.

La Leotta è attesa per la nuova stagione calcistica e per la conduzione di “105 Take Away” al fianco del radiofonico Daniele Battaglia.

Invece Elodie si prepara per l’esordio cinematografico e probabilmente anche quello televisivo.

Diletta Leotta e Can Yaman in Sardegna ma separati: è crisi?

In questo ultimo periodo, in molti sostengono che la love story tra Diletta e Can Yaman sia giunta al termine.

Infatti, entrambi sono in vacanza in Sardegna, ma questa volta sono separati.

La giornalista sportiva ha deciso di stare con le sue amiche, soprattutto con Elodie e lontana dall’attore turco.

Ciò fa pensare a una vera e propria crisi, dato che non si fanno più vedere insieme da oltre due settimane.

Al momento però, i due diretti interessati hanno scelto di rimanere in silenzio, alimentando così i vari dubbi dei fan.

