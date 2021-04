Diletta Leotta non ce la fa più ed esce allo scoperto: "Me la sono cercata..."

La celebre giornalista sportiva si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sui social. Diletta Leotta non ci sta: ‘Mi sono stufata!’. Ecco che cosa è accaduto.

Seguitissima sui social, Diletta Leotta è finita nuovamente sotto la luce dei riflettori. Sfinita dalle polemiche e dei pettegolezzi degli ultimi giorni, la Star di DAZN si è sfogata con i suoi followers.

Oggetto dello sfogo la sua relazione con l’attore turco Can Yaman, la quale di recente è stata oggetto di polemica, essendo stata assaltata dagli haters, che hanno messo in dubbio la veridicità della loro Love Story.

Motivo per il quale si è beccata anche un tapiro da Valerio Staffelli, al quale ha voluto smentire le voci suddette.

Per non parlare delle insinuazioni mosse nei suoi confronti, essendo stata definita da molti una ‘mangia-uomini’. La conduttrice radiofonica non cel’ha fatta più. Ecco cosa ha dichiarato suoi social.

Diletta Leotta sbotta: ‘Ora mi sono stancata’

La giornalista di DAZN, furiosa sui social si scaglia contro il giornalismo-spazzatura e contro l’assedio da parte di fotografi e operatori che minano continuamente alla sua privacy oltre che alla sua serenità. Azioni dalle quali conseguono mere ‘falsità’ finalizzate ‘all’acchiappa-click’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La celebre giornalista sportiva, ha inoltre provato a scrollarsi di dosso, l’etichetta di ‘mangiauomini, incapace di amare’ che le è stata attribuita, asserendo che tutto questo è inaccettabile. Ed è soprattutto inaccettabile che si ritenga che tutto ciò sia ‘il prezzo da pagare al successo’:

‘Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate’

e ancora:

‘Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno’

ha dichiarato la Leotta nel suo lunghissimo sfogo sui social.

Leotta stufa, le persone che ama ‘ferite’ dalle falsità sul suo conto

Lo sfogo si sposta poi su uno dei temi ultimamente affrontati anche da altri volti noti dello spettacolo, ovvero un’ostentato sessismo, per cui una donna non possa avere amici di sesso maschile ‘ma sempre e solo amanti’.

Ma soprattutto si è chiesta perchè se frequenta un bellissimo attore, riferendosi a Can Yaman, con il quale è felice si insinua che sia una storia ‘inventata’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

In ultimo Diletta Leotta, dice basta e stop a tutto questo, soprattutto perchè leggere determinate notizie, fasulle, ferisce le persone a cui tiene di più, tra queste anche la sua dolce nonnina, che ingenuamente, anche se sbagliando, crede a tutto ciò che legge.