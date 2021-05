Diletta Leotta, il decollète fuoriesce dal top durante l’esercizio: l’allenamento diventa bollente – FOTO

Diletta Leotta, l’allenamento in casa è bollente: il top non trattiene le curve! Le Instagram Stories della giornalista infiammano i social.

La sua professionalità oltre che la sua bellezza, hanno letteralmente conquistato il pubblico italiano, in particolare la tifoseria maschile, affascinata anche e soprattutto dalla sua cultura in fatto di calcio.

Molto attiva sui social, ama condividere con i suoi oltre 7,7 milioni di followers la sua quotidianità privata e professionale. Non molte ore fa, attraverso le sue storie, si è mostrata durante il suo consueto allenamento, guidata dal suo amico e personal trainer Federico Corso.

La bellissima giornalista siciliana ha sfidato in questo frangente i suoi followers a riprodurre un esercizio ginnico molto difficile, il cosiddetto ‘Galeone’. La prova pratica genera un’inaspettato incidente ‘bollente’.

Il ‘Galeone’ di Diletta Leotta stuzzica le fantasie dei fan

In perfetta tenuta ginnica, con il suo top rosa aperto sul decollète e i suoi leggins ultra attillati la star di DAZN ha provocato ancora una volta i suoi fan sui social, con le sue forme mozzafiato.

Nel dare, come anticipato prova del difficilissimo esercizio, i followers non hanno potuto non notare, che nel movimento ondulatorio, il LATO A della Leotta fuoriusciva letteralmente dai lati del top, che stretto non riusciva quasi a contenere le rotondità della 30enne catanese.

L’incidente bollente ha bloccato letteralmente il traffico su Instagram.

La favola con Can Yaman continua

Dopo lo sfogo della giornalista, a seguito del circolare di gossip fasulli relativamente al suo privato, a spezzare ogni dubbio sulla veridicità della relazione con Can Yaman, le foto diffuse dal settimanale Chi di recente.

I fotografi hanno paparazzato la coppia in atteggiamenti molto intimi, mentre godevano di alcuni giorni in pieno relax in un resort a 5 stelle sul Lago di Como.

Le foto che hanno fatto sognare i fan della coppia, rivelano che la loro favola, va a gonfie vele. Quali saranno i prossimi risvolti? Matrimonio Si o No? Staremo a vedere.