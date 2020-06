Il perizoma scopre la zona intima, Diletta Leotta bollente in piscina: le foto bollenti infiammano i fan

Diletta Leotta, il pranzo è davvero sensuale, il suo décolleté esplode dall’abito: l’ultimo scatto della conduttrice siciliana manda in tilt il web

Sin da subito, Diletta Leotta ha dimostrato di aver un grande talento e, in pochi anni, è diventata uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. La giornalista sportiva è molto attiva su Instagram dove ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidianità. In queste ultime ore, la conduttrice siciliana ha condiviso un nuovo ed imperdibile scatto che, come sempre, ha lasciato tutti senza parole: il suo décolleté è in primo piano, fan in delirio.

Diletta Leotta a pranzo fuori

Nativa di Catania, Diletta Leotta all’età di 17 anni inizia a collaborare Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopo gli studi, è apparsa in numerose trasmissioni e ha raggiunto la notorietà in veste di “meteorina” di Sky Meteo 24 nel 2012 e lo stesso anno conduce inoltre la striscia giornaliera sul Texas Hold’em Come giochi? su POKERItalia24. La showgirl siciliana inizia ad affermarsi nel mondo dello spettacolo in veste di conduttrice Sky Serie B su Sky Sport 1. Nella foto sottostante la vediamo in un servizio di Chi con Scardina. Il perizoma striminzito lascia poco all’immaginazione.

Da allora, il suo successo è inarrestabile tanto da essere considerata uno dei volti più amati della televisione italiana e non solo. Il suo account Instagram vanta oltre 6.6 milioni di follower che non si perdono mai una sua foto. In queste ore, la giornalista sportiva ha stupito tutti con un nuovo scatto: è a pranzo ma un dettaglio bollente non passa inosservato.

Décolleté in primo piano

«Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo» questa è la didascalia che accompagna l’ultimo scatto di Diletta Leotta. Lo scatto in questione, ritrae la giornalista sportiva a pranzo fuori ma indossa un vestito attillato di jeans dalla scollatura profonda, con tanto di bottoncini, che pare faccia fatica a contenere il suo seno esplosivo.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: La scollatura collassa e si vede tutto, Diletta Leotta: l’incidente bollente durante la partita