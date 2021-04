La Star di DAZN infiamma la rete con le sue ultime Stories su Instagram. Il decolletè in bella mostra manda in visibilio gli utenti.

Diletta Leotta è tra i volti del giornalismo sportivo più seguiti dal pubblico italiano, soprattutto maschile, il quale è rimasto folgorato dalla sua bellezza e dalla sua cultura calcistica.

Di recente al centro del Gossip per la sua storia d’amore insieme a Can Yaman, la Star di DAZN è attualmente alle redini insieme a Daniele Battaglia, di uno dei programmi radiofonici più ascoltati ‘105 Take Away’.

Poche ore fa, nel preannunciare la nuova puntata della nota trasmissione radio tra le sue Stories su Instagram, ha lasciato i followers senza fiato con la sua vertiginosa scollatura.

Il Lato A in primo piano manda in tilt i social

La bellissima giornalista sportiva siciliana poche ore fa ha deciso di lanciare nello studio radiofonico ‘La giornata internazionale del pigiama in ufficio’.

Diletta Leotta si mostra così tra le sue stories con un sensualissimo top dalle sfumature nude e dalla scollatura vertiginosa.

La maglietta aderente e dai dettagli trasparenti mette in evidenza il suo decollète abbondante e burroso, con il quale ha stuzzicato le fantasie dei suoi followers.

Diletta Leotta in crisi con Can Yaman? Tutta la verità

Nelle ultime ore si sono rincorse insistenti le voci sulla presunta crisi tra l’attore turco e la giornalista sportiva, sorte a seguito della drastica decisione del sex symbol di Day Dreamer di disattivare il suo account Instagram, e del commento della Leotta che avrebbe risposto con un assordante ‘no comment’ alla domanda sull’argomento posta dagli utenti sui social.

Una fonte vicinissima alla coppia avrebbe smentito la crisi in atto tra la Leotta e Yaman.

La decisione dell’attore turco sarebbe stata dettata dalla troppa tensione generata dal pubblicizzare e esporre la loro storia sui social, motivo per il quale, sembra che abbia voluto prendersi un momento di stop.