Diletta Leotta tutta trasparente a bordo campo: i calciatori guardano lei e non il pallone

La conduttrice sportiva ha postato una foto con una mise estiva a bordo campo. Dalla scollatura si vede tutto.

Continua a stupire i fan Diletta Leotta, inarrestabile sui social, dove è seguita da più di 7 milioni di utenti.

La donna ama mettersi al centro dell’attenzione e lo fa sempre con scatti seducenti e pose provocanti.

Anche questa volta ha alzato la temperatura su Instagram e lo ha fatto pubblicando uno scatto con un outfit fuori stagione.

Diletta Leotta, scollatura profonda e maglia trasparente

Diletta Leotta torna a lasciare a bocca aperta gli utenti su Instagram con una foto diventata immediatamente virale.

La conduttrice sportiva di DAZN ha pubblicato una foto che la ritrae a bordo campo alla Sardegna Arena.

Nonostante la temperatura rigida di questi giorni, Diletta indossa un completino bianco estivo, trasparente e particolarmente scollato.

Sotto la maglia si vede il reggiseno, che non riesce a contenere il lato A prorompente ed esplosivo.

La reazione dei fan sui social

I fan di Diletta Leotta hanno reagito immediatamente allo scatto in maniera entusiasta e hanno commentato in modo diretto:

“Per noi la temperatura è sempre la stessa! 🤣”

Il riferimento e alla didascalia inserita dalla conduttrice, che ha specificato:

“Felicissima di tornare oggi alla Sardegna Arena, anche se con temperature diverse ❄️”

Varie aree della Sardegna sono coperte dalla neve e Diletta Leotta non può che sentire freddo. I suoi fan, invece, hanno caldo per via della temperatura bollente dei suoi social.

Diletta è amatissima dal pubblico maschile, che è sempre presente su Instagram, la segue e la riempie di like. L’ultimo scatto è riuscito a collezionare più di 350 mila cuoricini.