Lo slip stringe troppo tra le gambe, Diletta Leotta sorpresa a Lago: la siesta biollente

Diletta Leotta in costume da bagno lascia tutti senza parole: l’ultimo scatto della giornalista sportiva incanta i follower

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta è la regina indiscussa di Instagram. Ogni volta le basta davvero pochissimo per risultare praticamente irresistibile. Sul suo account Instagram ama condividere la sua quotidianità e mostrare come passa il suo tempo dopo la fine del lock down. L’ultima foto caricata sui social è da capogiro: il costume striminzito mette ben in evidenza le sue forme da urlo, fan in delirio.

Diletta Leotta in costume da bagno

Oltre ad essere uno dei volti più amati del piccolo schermo, Diletta Leotta è seguitissima sui social e il suo account Instagram vanta oltre 6.5 milioni di follower sempre pronti ad apprezzare i suoi post. La conduttrice siciliana è tornata di nuovo a far parlare di sé, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è uno scatto pubblicato sul suo account ufficiale che non è passato inosservato.

Per quale motivo? Il volto di Dazn indossa un costume nero che fa fatica a contenere le sue forme esplosive, fan in delirio.

L’ultimo scatto è da capogiro

La giornalista sportiva sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori e anche quest volta ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il motivo è semplice: non molte ore fa, Diletta Leotta, ha condiviso un nuovo scatto che la ritrae sdraiata e con indosso un costume da bagno nero che fascia le sue forme sinuose. Ecco il post che ha mandato in delirio il popolo del web:

Come in ogni post, la conduttrice siciliana ha collezionato un boom di like e commenti.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Diletta Leotta, brutto incidente mezza nuda ‘Sangue sulla ferita’: il dettaglio bollente colpisce l’attenzione dei fan