Diletta Leotta, il costume strizza le curve: il gelato finisce lì in mezzo

Diletta Leotta, il bagno in piscina toglie il respiro ai fan: la conduttrice siciliana più seducente che mai

L’estate sta per terminare ma Diletta Leotta continua a godersi gli ultimi raggi di sole della sua amata Sicilia.

Di recente, la giornalista sportiva ha condiviso una stories che ha ipnotizzato i follower: il bagno in piscina è seducente.

Diletta Leotta a bordo piscina

Tra poche settimane inizia il nuovo campionato di Serie A e, prima di tuffarsi nei suoi nuovi impegni televisivi, Diletta Leotta si sta godendo la lunga estate italiana, alla scoperta di bellezze nostrane.

In questi giorni, infatti, la giornalista sportiva ha condiviso una serie di scatti che mostrano il suo allenamento in un ambiente surreale. Per il suo work out, ha scelto di fare una faticosa passeggiata sull’Etna, la mise indossata di certo non è passata inosservata.

Nelle ultime ore, è nuovamente balzate sulle riviste di cronaca rosa. Pare che la rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci sia lo zampino della giornalista sportiva, almeno secondo il settimanale Oggi.

Su Instagram, la speaker radiofonica di 105 continua ad incantare i suoi follower. Su Instagram, è apparso una stories che ha mandato in tilt la rete.

Il costume azzurro risalta il suo lato A

Oltre ad essere una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano, è una dei volti del mondo dello spettacolo più seguiti sui social. Il suo account Instagram vanta oltre 7 milioni di follower che non si perdono mai un suo post.

In queste ore, Diletta Leotta ha condiviso una serie di stories che la ritraggono mentre fa un bagno in piscina. L’attenzione dei fan è stata immediatamente catturata dal suo costume azzurro che mette in risalto il suo lato A esplosivo.