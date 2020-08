Diletta Leotta, cede il costume sulla scollatura: le curve strabordanti fanno il pieno di like

Il costume azzurro fascia perfettamente le sue forme mozzafiato, Diletta Leotta infiamma la rete con uno scatto al mare

Estate bollente per Diletta Leotta: il costume azzurro mette in evidenza le sue forme esplosive, il tripudio di like è inevitabile!

Diletta Leotta, estate bollente

Negli ultimi giorni, Diletta Leotta è stata protagonista delle voci di gossip dapprima per la fine della relazione con Daniele Scardina e poi per il presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic. I due sono stati paparazzati a Milano e successivamente in Sardegna, isola scelta da molti volti noti del mondo dello spettacolo per trascorrere le loro vacanze.

Dopo tanto chiacchierare, la giornalista sportiva ha spezzato il silenzio in merito ai rumors e ha affermato che tra loro due non c’è alcune relazione ma solo una collaborazione professionale. E questo è quanto dichiarato dal portavoce della Leotta al Sun.

Prima di dedicarsi ai suoi impegni di lavoro, la conduttrice siciliana sta trascorrendo gli ultimi giorni dell’estate all’insegna di mare, sole e tanto relax. Nonostante ciò, non perde mai l’occasione di stupire i suoi ammiratori con scatti mozzafiato, proprio come è successo poche ore fa: si mostra su Instagram più bella che mai.

Il costume azzurro evidenzia le sue forme

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci. Come molti personaggi noti della tv, ha scelto l’Italia per trascorrere le sue vacanze estive.

In rete spopolano gli ultimi scatti condivisi su Instagram. Poche ore fa è apparso un nuovo post che ritrae la giornalista sportiva più bella che mai: indossa un costume azzurro molto aderente che fascia perfettamente le sue forme da urlo.

Come sempre, ha fatto il pieno di like.