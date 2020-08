Diletta Leotta accavalla le gambe: ‘Che hai lì in mezzo?’ L’abito si...

Diletta come Sharon in Basic Instinct: accavalla le gambe e si vede più del dovuto! Tutti a zoomare proprio li in mezzo.

Il suo splendido sorriso, così come la sua straordinaria bellezza, continuano ad incantare i numerosi fan. Diletta Leotta torna a stupire tutti con i suoi scatti social.

L’ultimo ritrae la giornalista sportiva con indosso un bellissimo abito a fiori caratterizzato da un vertiginoso spacco che accende la fantasia dei suo ammiratori.

Diletta Leotta in mini abito a fiori

Non ci sono dubbi sul fatto che Diletta Leotta sia una delle donne più desiderate del Bel Paese. Di recente, la conduttrice siciliana è stata protagonista delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con il noto pugile Daniele Scardina.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno visto che la coppia, durante la quarantena, si è mostrata felice e complice. Stando agli ultimi pettegolezzi, la giornalista di Dazn non avrebbe perdonato qualche ‘sgarro’ del suo ex.

A stuzzicare la fantasia di molti sono anche gli scatti che ritraggono la speaker radiofonica insieme al Zlatan Ibrahimovic.

Archiviate queste voci, La Leotta si mostra più felice che mai sui social. Di recente, ha condiviso una nuova foto che ha lasciato tutti senza parole.

Lo spacco stuzzica la fantasia dei fan

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta sa come stupire i suoi seguaci e ci è riuscita anche con il suo ultimo post.

Nel dettaglio, la conduttrice siciliana ha condiviso uno scatto che la ritrae seduta ad un tavolo mentre fa colazione in terrazza. Il panorama alle sue spalle è decisamente mozzafiato.

Tuttavia, l’attenzione dei follower è catturata dal suo abito che mette ben in evidenza le sue forme da capogiro. Di seguito il post che ha fatto il pieno di like e commenti, dove c’è chi la paragona a Sharon Stone in Basic Instict:

L’ultimo scatto, invece, la ritrae a Radio 105 dove tantissimi fan hanno il piacere di ascoltare la sua voce e allietarsi con la sua dolcissima compagnia.