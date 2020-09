Diletta Leotta, la canotta cede, petto all’infuori: ‘Sono sempre più grandi!’

La giornalista sportiva è testimonial di un noto brand automobilistico: sul set si mostra con una canotta che stuzzica la fantasia dei fan

Lei è senza dubbio una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Diletta Leotta è tornata a far battere il cuore di milioni di fan con uno scatto decisamente bollente: la giornalista sportiva si mostra con indosso una canotta aderente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta pubblica il suo primo libro

Solo pochi giorni fa, Diletta Leotta ha condiviso con il suo pubblico virtuale una bellissima notizia: è ora disponibile, in tutte le librerie Scegli di sorridere, con la quale ha voluto raccontare le sue esperienze personali, sia quelle positive che quelle negative. Nel dettaglio, la conduttrice siciliana mette a nudo le sue fragilità e i diversi ostacoli che ha dovuto affrontare: questi l’hanno aiutata a crescere e soprattutto a trovare sempre il lato positivo in ogni cosa. Un invito a tutte le persone di trovare la giusta motivazione e non perdere mai il sorriso, qualunque cosa accada.

Negli ultimi anni, il volto di Dazn è diventata una vera e propria icona di bellezza ed è spesso protagonista di spot per noti brand. Oggi è la sensuale testimonial di Kia: le foto sul set mandano in tilt la rete.

Sul set incanta la rete

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci e ci è riuscita anche con i suoi ultimi post. Gli scatti in questione ritraggono la giornalista sul set del noto brand automobilistico ma quel che cattura l’attenzione dei follower è la sua mise.

La conduttrice siciliana, infatti, indossa un paio di jeans e una canotta molto aderente che evidenzia il suo lato A esplosivo.