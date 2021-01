Diletta Leotta e Can Yaman, LEI conferma il GOSSIP. Ammissione in diretta

Diletta Leotta e Can Yaman paparazzati insieme in Italia. I due stanno insieme? Lei conferma tutto in diretta?

Can Yaman è arrivato a Roma e le fan sono letteralmente impazzite. Le sue follower, infatti, hanno preso d’assalto l’hotel in cui alloggiava, creando un mega assembramento che è costato anche una multa da 400 euro per il bellissimo attore turco.

Le supporter di Can, però, hanno avuto una reazione decisamente aspra, quando l’attore è stato paparazzato in compagnia di Diletta Leotta.

Un affronto che le fan non gli hanno perdonato, tanto da bombardarlo di messaggi sui social: Yaman ha reagito chiudendo l’account Twitter. La domanda è la seguente: Can e Diletta formano una coppia?

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme?

Quando Can Yaman è arrivato in Italia, si è diretto precisamente a Roma, dove è stato ospite di un hotel, nel quale alloggiava anche Diletta Leotta.

La conduttrice di DANZ e l’affascinante attore turco pare siano stati beccati in intimità e travolti da un amore travolgente che non è scappato all’occhio vigile dei paparazzi.

Diletta ha postato una foto nella quale dice di aver ricevuto dei fiori al suo rientro in stanza:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Le loro foto sono diventate, fin da subito, virali in rete e hanno scatenato reazioni negative tra le fan che volevano sapere cosa ci fosse tra loro.

Diletta Leotta, Can Yaman conferma? “Sono fatti miei”

Le seguaci dell’attore di Daydreamer – Le Ali del Sogno sono state talmente insistenti con le loro domande che l’attore è stato costretto a chiudere l’account di Twitter.

Non solo: Can intende mantenere riservata la sua vita privata, tant’è che – in una storia postata su Instagram – ha scritto “Fatti miei, punto“, un po’ alla Raz Degan, per intenderci.

Diletta conferma la relazione?

Mentre stava conducendo una puntata di Take Away, trasmissione radiofonica di Radio 105, pare abbia confermato la relazione con Can Yaman, mentre si è messa a ballare sulle note di una canzone turca.

In quel frangente, la conduttrice radiofonica ha chiesto espressamente di salutare Can Yaman. Pertanto, si pensa sia un primo segnale di ammissione.