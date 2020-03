Capelli rosso fuoco, Diletta Leotta cambia radicalmente look: la Star di DAZN irriconoscibile

Capelli rosso fuoco, Diletta Leotta cambia radicalmente look: la Star di DAZN...

Diletta Leotta stravolge il suo Look. Dimenticate i suoi lunghi capelli biondi. La Stella di DAZN come non l’avete mai vista. La foto sul web è virale

Diletta Leotta è tra i volti iconici del giornalismo sportivo. Molto attiva sui social, sta intrattenendo i suoi milioni di fan documentando la sua quarantena, sensibilizzandolo a restare a casa, senza trattare con superficialità le direttive del governo.

Dopo essersi mostrata sensuale in outfit da smart-working, la bellissima valletta del Festival di Sanremo ritorna al centro dell’attenzione per il suo nuovo look.

Dimenticate i suoi lunghi capelli biondi, eccola col il suo nuovo hair style. Pronti a vedere la Leotta come non l’avete mai vista? La foto è diventata subito virale. Scopriamo di più.

Diletta Leotta, il cambio look radicale

La bella giornalista sportiva in queste ultime ore è tornata a far parlare di se. Siamo tutti abituati a vederla con la sua fluente chioma bionda, ma oggi si mostra sui social in una versione totalmente inedita.

A suonare il ‘La’ il celebre conduttore Enrico Papi che sul suo profilo Instagram ha annunciato che il giorno 27 Marzo su Tv8 avrà inizio la sua nuova avventura con ‘La notte dei Record’.

Li al suo fianco Diletta Leotta, bellissima, e con un look completamente diverso, i suoi capelli chiari si tingono di un rosso cangiante.

La Star di DAZN ‘rossa’: la reazione dei fan

Ai fan è quasi venuto un colpo vederla con i capelli rossi, è chiaramente una lunga parrucca. Un colore ‘sobrio’ che non è dispiaciuto assolutamente a Diletta Leotta che a questo punto ha chiesto ai suoi fan se secondo loro potrebbe essere una valida alternativa al biondo.

A lei piace, and Enrico Papi pure, i fan invece si dividono, molti infatti la preferiscono con il suo look biondo. E voi che ne dite? Meglio rossa o bionda? Ecco la foto che ha diviso il web: