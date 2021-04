Diletta Leotta boxer strettissimi: il dettaglio tra le gambe è compromettente

La bellissima showgirl e conduttrice sportiva sa come giocare con le sue curve: questa volta Diletta Leotta si mostra in boxer ma dimentica un dettaglio.

Tantissimi i complimenti piovuti per Diletta Leotta dopo la pubblicazione del suo ultimo post. La conduttrice sportiva ha voluto mostrare quel lato più sensuale, che l’appartiene da sempre, indossando uno slip maschile.

In poche ore è diventato subito virale. Diletta in mutandine maschile riesce a provocare piccanti fantasie tra i fan che si divertano anche a provocarla con commenti, talvolta, ai limiti della decenza.

Diletta Leotta in boxer: la mano mostra un dettaglio

Le sue foto fanno sempre molto rumore: Diletta Leotta è sicuramente una delle donne più desiderate di Italia.

Adesso che sembra fare coppia stabile con Can Yaman comunque non manca di postare foto in cui le sue curve sono palesemente messe in evidenza da intimo e capi d’abbigliamenti che ai comuni mortali, probabilmente, potrebbero ad una morte per asfissia.

Scherzi a parte, con il suo corpo tutto curve e la simpatia che l’appartiene, Diletta continua ad accrescere la sua popolarità, soprattutto sui social.

Diletta, il dettaglio sulla mano

La bella conduttrice appare sdraiata comodamente su un divano, con una mano che finisce proprio per cadere sui i bellissimo boxer maschili che Diletta ormai sponsorizza da anni con enorme successo evidentemente.

Alcuni fan però hanno notato che sulla mano della bella Diletta c’è qualcosa che luccica: un anello di fidanzamento?

Qualcuno ha subito ipotizzato/sperato che potesse trattarsi proprio di un regalo d’amore da parte dell’attore turco. Ma i meno romantici hanno realizzato che è molto più probabile che si tratti di un altro prodotto che la Leotta pubblicizza approfittando del seguito sui social.

La verità ovviamente la sanno solo loro che a dire il vero come coppia sono talmente belli insieme da non sembrare reali.