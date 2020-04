Le esce sul bancone, il davanzale burroso in mostra: Diletta Leotta, incantevole visione per i fan

Le esce sul bancone, il davanzale burroso in mostra: Diletta Leotta, incantevole...

Diletta Leotta, gli auguri di Pasqua su Instagram sono bollenti: gli shorts e la scollatura profonda mandano in delirio il popolo del web

Chioma bionda, sguardo profondo e fisico da urlo. Stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta. La giornalista sportiva è uno dei volti più amati e seguiti non solo del piccolo schermo ma anche del web. Il suo account Instagram, infatti, vanta oltre 6 milioni di follower che sono sempre pronti ad ammirare le sue foto. Sui social, ha postato una serie di scatti in cui mostra le sue forme sinuose: fan in delirio (continua dopo il post).

Diletta Leotta: gli auguri di Pasqua sono bollenti

La giovane ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita a conquistare il pubblico dapprima come “meteorina” di Sky Meteo e, successivamente, si è fatta notare passando a Sky Sport. Oggi è una delle influencer più seguite nel nostro Paese ed è al timone di due programmi di successo: uno televisivo e uno radiofonico. Diletta Leotta è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di condividere con i seguaci attimi importanti della sua vita quotidiana.

Nel giorno di Pasqua, la conduttrice siciliana ha postato una nuova foto in cui fa gli auguri ai suoi seguaci ma l’outfit scelto non passa inosservato.

Gli shorts e la scollatura profonda infiammano il web

La giornalista sportiva ha condiviso su IG una bellissima foto in cui si mostra sorridente accanto a un uovo di Pasqua e fa gli auguri ai suoi oltre 6 milioni di followers. Un regalo molto importante per lei: la sua mamma ha deciso di inviare un uovo di pasqua di cioccolato direttamente dalla Sicilia .

Tuttavia, quel che ha catturato l’attenzione dei seguaci è il look sfoggiato: indossa, infatti, mini shorts di colore fucsia e un top davvero aderente che mette ben in mostra il suo seno prosperoso.

Leggi anche: Senza reggiseno: lo zoom sulla canotta è bollente, Diletta Leotta manda in tilt i social