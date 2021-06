Diletta Leotta, l’annuncio inaspettato poche ore fa: fan in visibilio sui social

La celebre giornalista sportiva ha spiazzato i suoi follower con la sua ultima Stories sui social. L’inaspettato annuncio manta in tilt il web.

Diletta Leotta è uno dei volti iconici del giornalismo sportivo italiano, molto apprezzata dai tifosi per essere probabilmente una delle poche donne con una radicata cultura del mondo del calcio.

Dopo essere stata recentemente e per l’ennesima volta al centro delle polemiche insieme a Can Yaman, la Leotta è tornata a far parlare di se a seguito della sua ultima Stories su Instagram.

L’annuncio della Star di DAZN ha lasciato tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli.

L’inaspettato annuncio spiazza tutti

Attivissima sui social, dove è seguita da oltre 7 milioni e mezzo di utenti, la giornalista siciliana ama condividere la sua quotidianità privata e professionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Proprio attraverso il suo canale social, pochissime ore fa, ha dato conferma dei rumors diffusi negli mesi. La fidanzata del celebre attore turco sarà infatti protagonista della seconda edizione di ”Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, la quale verrà trasmessa su Prime Video.

”Provate a prendermi” ha scritto Diletta Leotta in una delle sue ultime Stories, mentre bellissima sfila con un’attillatissima tutina di pelle nera che mette in risalto le sue curve mozzafiato.

Quando esordirà la Star di DAZN in Celebrity Hunted? Scopriamo tutte le indiscrezioni sulla trasmissione, dal cast al ”fischio d’inizio”.

Celebrity Hunted: data d’inizio, cast e location

Ambientato tra Venezia e Como, saranno 7 protagonisti super vip a prendere parte a questa nuova ed entusiasmante avventura.

Oltre Diletta Leotta, vedremo Vanessa Incontrada, Anchille Laura, Elodie in coppia con il rapper Miss Keta, Stefano Accorsi e Boss Doms.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Celebrity Hunted (@celebrityhuntedit)

Quando avrà inizio la ”caccia all’uomo”? Le puntate saranno disponibili a partire dal prossimo 18 Giugno su Prime Video. Siete pronti? Ne vedremo davvero delle belle!