Il seno sobbalza fuori dal top durante la corsa, Diletta Leotta infiamma la rete con le sue curve

Diletta Leotta, le Instagram Stories mostrano l’allenamento bollente: la corsetta post Natale manda in delirio il popolo del web

Il suo fascino e la sua estrema bellezza l’hanno consacrata come una delle donne più belle e desiderate del nostro Paese. Diletta Leotta non perde mai l’occasione di lasciare i suoi fan senza parole come è successo poche ore fa. La conduttrice siciliana ha condiviso l’allenamento post pranzo di Natale ma l’attenzione dei followers è stata catturata dall’outfit scelto per la sua corsetta: il top fa a fatica a contenere il suo seno esplosivo.

Diletta Leotta, l’allenamento bollente

Diletta Leotta è seguitissima sui social e il suo account Instagram vanta oltre 5,6 milioni di followers sempre pronti ad inondarla di complimenti. La giornalista sportiva è molto attiva sui social e non manca mai di condividere momenti importanti della sua vita quotidiana con foto e video super sensuali, che mostrano le sue curve da capogiro. Di recente, si sono fatti sempre più accessi i rumors attorno alla sua relazione con il pugile Daniele Scardina. Pare che si tratti di una storia seria che entrambi stanno cercando di tenere lontana dai riflettori delle cronache rosa.

Non molte ore fa, il volto di Dazn ha deciso di mandare in tilt il web. Per quale motivo? Ha pubblicato una nuova IG stories in cui si allena e fa una corsetta nella sua città Natale, la Sicilia. Tuttavia, il top che indossa mostra davvero troppo.

Il top scollato e stretto incanta i fan

Per le vacanze di Natale, Diletta Leotta ha deciso di raggiungere la sua famiglia in Sicilia. Proprio il giorno di natale, la conduttrice siciliana ha postato una nuova stories in cui mostra il suo allenamento bollente.

L’attenzione dei followers è stata catturato dal top che indossa che è davvero scollato e quando corre il seno sobbalza fuori.